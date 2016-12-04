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JANDAIA DO SUL
Duas motocicletas com irregularidades são apreendidas pela PM em Jandaia
A Polícia Militar apreendeu duas motocicletas com irregularidades de trânsito durante abordagens realizadas na noite desta sexta-feira (14), em Jandaia do Sul. A primeira ocorrência...
Ladrão invade comércio e furta seis caixas de medicamentos emagrecedores em...
Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Doutor Getúlio Vargas, no Centro de Jandaia do Sul, foi alvo de furto qualificado na manhã desta sexta-feira...
Vacinação contra a influenza continua liberada para toda a população
A Prefeitura de Jandaia do Sul reforça que a vacinação contra a influenza está liberada para toda a população a partir dos seis meses...
Brigada Comunitária atende vítima de acidente próximo a Cooperval. SAMU realizou...
A equipe da Brigada Comunitária atendeu uma vítima de acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (14) nas proximidades da Cooperval, entre Jandaia do...
Proprietário é agredido dentro de estabelecimento comercial em Jandaia do Sul
Um homem de 62 anos foi agredido dentro de seu estabelecimento comercial na tarde desta quinta-feira (13), na Rua Thimoteo Pagliarini, no Centro de...
Neu da delegacia falece aos 86 anos
Faleceu Luiz Candido Pereira. Trabalhou por muito tempo da Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. O velório acontece na Capela do Prever e...
Grupo Hiperdia volta a ser realizado na UBS Ivoly após sete...
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Saúde, retomou, nesta quarta-feira (12), na UBS Ivoly, o Grupo Hiperdia, após...
Prefeito de Jandaia do Sul participa de visita técnica à Rota...
O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, participou nesta quinta-feira (13) de uma visita técnica à Rota dos Destilados, iniciativa voltada ao fortalecimento...
Mulher é encaminhada ao hospital após causar transtornos na rodoviária de...
Uma mulher foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima após apresentar comportamento alterado e causar transtornos nas dependências da rodoviária de Jandaia do...
Filho é acusado de pressionar mãe por dinheiro para compra de...
Uma mulher de 65 anos procurou a Polícia Militar após um desentendimento com o filho, de 33 anos, na tarde desta segunda-feira (10), em...
REGIÃO
Motociclista morre após grave colisão com carro em Apucarana
Um motociclista de 49 anos morreu na madrugada deste sábado (15), após não resistir aos graves ferimentos provocados por um acidente registrado na noite...
Motociclista morre e ciclista fica gravemente ferido em acidente na BR-376...
Um grave sinistro de trânsito deixou uma mulher morta e um homem gravemente ferido na noite de sexta-feira (14), na BR-376, no km 161,2,...
Fim de semana será de calor no norte do Paraná
(Simepar) Durante a sexta-feira (14), as condições meteorológicas permanecem altamente instáveis no Paraná, com maior frequência de pancadas de chuva e incidência de raios....
Motociclista de 23 anos morre em acidente entre Apucarana e Arapongas
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na noite de quarta-feira (12), um grave sinistro de trânsito no km 196 da BR-369, em Arapongas/PR. A...
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