Polícia Militar atende ocorrências de trânsito, desentendimentos e perturbação do sossego em Jandaia do Sul

Grave acidente entre Faxinal e Mauá da Serra deixa dois jovens mortos
Um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo, terminou com a morte de dois jovens na rodovia PR-272, entre Faxinal e Mauá da...
Polícia Militar atende ocorrências de trânsito, desentendimentos e perturbação do sossego em Jandaia do...
A Polícia Militar registrou diversas ocorrências em Jandaia do Sul durante a tarde e a noite deste sábado (15). Os atendimentos envolveram uma denúncia...
Motociclista de 17 anos fica ferida após colisão com carro em Jandaia do Sul
Uma jovem de 17 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (15), na Rua Luiz Vignoli,...
Carro cai em boca de lobo e fica sobre linha férrea; Brigada Comunitária age...
Um incidente registrado no final da tarde deste sábado (14) mobilizou a Brigada Comunitária após um carro que rebocava uma carretinha cair em uma...
Motociclista morre após grave colisão com carro em Apucarana
Um motociclista de 49 anos morreu na madrugada deste sábado (15), após não resistir aos graves ferimentos provocados por um acidente registrado na noite...
Motociclista morre e ciclista fica gravemente ferido em acidente na BR-376 entre Mandaguaçu e...
Um grave sinistro de trânsito deixou uma mulher morta e um homem gravemente ferido na noite de sexta-feira (14), na BR-376, no km 161,2,...
Duas motocicletas com irregularidades são apreendidas pela PM em Jandaia
A Polícia Militar apreendeu duas motocicletas com irregularidades de trânsito durante abordagens realizadas na noite desta sexta-feira (14), em Jandaia do Sul. A primeira ocorrência...
Ladrão invade comércio e furta seis caixas de medicamentos emagrecedores em Jandaia
Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Doutor Getúlio Vargas, no Centro de Jandaia do Sul, foi alvo de furto qualificado na manhã desta sexta-feira...