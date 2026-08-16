Polícia Militar atende ocorrências de trânsito, desentendimentos e perturbação do sossego em Jandaia do Sul

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A Polícia Militar registrou diversas ocorrências em Jandaia do Sul durante a tarde e a noite deste sábado (15). Os atendimentos envolveram uma denúncia de agressão entre vizinhos, infração de trânsito, desentendimento entre casal e dois casos de perturbação do sossego.
Por volta das 15h30, a equipe policial foi acionada após informações repassadas pelo SAMU sobre um desentendimento entre vizinhos na Rua Malvina, na Vila Rica. Segundo o relato inicial, um dos envolvidos teria sido atingido na cabeça por um pedaço de madeira.
Já às 18h34, durante patrulhamento na Avenida Anunciato Sonni, no Centro, os policiais abordaram uma motocicleta Honda CG 160 Titan após o condutor realizar uma mudança brusca de direção e a equipe perceber um ruído elevado vindo do veículo.
Durante a abordagem, foi constatado que o motociclista, de 21 anos, estava inabilitado e deveria reiniciar o processo de habilitação. A motocicleta também apresentava problemas no sistema de escapamento, com o silenciador deficiente ou inoperante, além de estar com o pneu traseiro com a banda de rodagem abaixo dos limites legais.
Como não havia outro condutor habilitado no local e as irregularidades não foram regularizadas, a motocicleta foi removida ao pátio do Detran. O condutor foi orientado e liberado, sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis.
Por volta das 21h02, a PM foi acionada por vizinhos para verificar uma possível briga de casal na Rua das Orquídeas. No local, a moradora, de 25 anos, relatou que havia ocorrido apenas uma discussão verbal com o convivente, de 32 anos.
Segundo ela, não houve agressão física, não havia lesões aparentes e não havia interesse em representar criminalmente ou adotar outras providências. Diante da ausência de indícios de crime ou situação de flagrante, os envolvidos foram orientados e a ocorrência foi encerrada.
Mais tarde, a Polícia Militar atendeu dois chamados relacionados à perturbação do trabalho ou sossego alheio.
Às 22h53, na Rua João Franco de Souza, a equipe identificou a proprietária da residência, de 31 anos, e realizou as orientações necessárias. Ela desligou o aparelho sonoro, encerrando a situação.
Poucos minutos depois, às 23h, os policiais foram acionados para outra ocorrência semelhante, desta vez na Rua Arthur Manfredinho. A responsável pela residência, de 24 anos, também foi orientada e desligou o aparelho de som.
As ocorrências foram registradas pela Polícia Militar, que adotou as medidas administrativas e orientações necessárias em cada caso.
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