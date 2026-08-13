APMI de Jandaia do Sul é reinaugurada com espaço renovado

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Novo espaço foi preparado para oferecer mais conforto e acolhimento às famílias atendidas pela entidade
A APMI (Associação de Proteção à Maternidade e à Infância) de Jandaia do Sul foi reinaugurada nesta quarta-feira (12), após passar por melhorias em sua estrutura. O espaço recebeu renovação para proporcionar mais conforto e melhores condições de atendimento às mães, gestantes, crianças e famílias do município.
A cerimônia de reinauguração contou com a bênção do Padre Onofre e reuniu autoridades, representantes de entidades, profissionais e parceiros da APMI.
Participaram do evento o prefeito Ditão Pupio, a primeira-dama Gorete Pupio, o vice-prefeito Inei Heckert, o vereador André Barqueiro, a chefe de Gabinete Daniele Tamarozi, o presidente da ACEJA, Rodrigo, a presidente da APMI, Maria Kassab, e o vice-presidente do Rotary, Adilson Cortez.
Durante a solenidade, fizeram uso da palavra a presidente da APMI, Maria Kassab, e o presidente da ACEJA, Rodrigo. Na sequência, o prefeito Ditão Pupio destacou a importância da entidade para o município e para as famílias atendidas.
A reinauguração representa uma nova etapa para a APMI, que mantém o compromisso de oferecer acolhimento, proteção e atendimento às mães, crianças e famílias de Jandaia do Sul.
Com o espaço renovado, a entidade passa a contar com um ambiente mais adequado para desenvolver suas atividades e fortalecer o trabalho realizado em benefício da comunidade.
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