Motociclista de 17 anos fica ferida após colisão com carro em Jandaia do Sul

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Uma jovem de 17 anos ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (15), na Rua Luiz Vignoli, na região central de Jandaia do Sul.
Segundo informações da Polícia Militar, o acidente, do tipo abalroamento, envolveu um Toyota Corolla, conduzido por um homem de 25 anos, e uma motocicleta Honda CG 150, conduzida pela adolescente.
Equipes do SAMU e da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento. A motociclista recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.
Com a colisão, o automóvel teve danos na parte frontal, enquanto a motocicleta apresentou avarias na lateral. Os dois veículos foram liberados no local.
Durante a ocorrência, a Polícia Militar constatou que o motorista do Corolla estava com a CNH regular. Já a adolescente que conduzia a motocicleta não possuía CNH ou PPD. Diante da situação, foram adotadas as medidas administrativas de trânsito cabíveis.
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