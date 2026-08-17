Duas ocorrências de violência contra mulheres mobilizam a Polícia Militar em Jandaia do Sul

Duas ocorrências envolvendo violência contra mulheres foram registradas pela Polícia Militar na noite deste domingo (16), em diferentes pontos de Jandaia do Sul. Em um dos casos, um homem foi preso após agredir e ameaçar a ex-companheira. No outro, um suspeito teria utilizado um facão para ameaçar e ferir duas mulheres, mas conseguiu fugir.
A primeira ocorrência foi registrada por volta das 21h15, na Rua Gregório Pozza, no Centro. A Polícia Militar foi acionada após uma denúncia anônima informar que um homem estaria agredindo uma mulher em uma praça pública.
No local, os policiais encontraram o casal. Segundo o relato da vítima, de 36 anos, seu ex-companheiro, de 31, teria segurado seu pescoço e desferido socos contra seu rosto e costas. A mulher estava bastante abalada e chorando quando foi atendida pela equipe.
Ainda conforme a vítima, no dia anterior ela havia recebido mensagens com ameaças de morte. O homem teria exigido que ela fosse encontrá-lo e ameaçado invadir sua residência e matar seus familiares caso ela não atendesse à exigência.
A mulher informou também que possuía uma Medida Protetiva de Urgência em vigor contra o ex-companheiro e que situação semelhante já havia ocorrido no mês anterior. Durante a abordagem, os policiais constataram que o homem apresentava sinais aparentes de embriaguez e possuía registros anteriores relacionados a situações semelhantes.
Diante das agressões e do suposto descumprimento da medida protetiva, o homem recebeu voz de prisão. Ele e a vítima foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul.
Segunda ocorrência envolveu facão
Pouco depois, por volta das 21h38, a Polícia Militar foi acionada para atender outra ocorrência de violência doméstica, desta vez na Rua Antônio Dorte Filho.
Segundo a denúncia, um homem estaria agredindo uma mulher utilizando um facão. Quando os policiais chegaram ao endereço, foram informados por populares de que a vítima já havia sido levada por familiares ao Pronto Atendimento Municipal.
No local de atendimento, a mulher contou que estava com o ex-companheiro quando ele teria iniciado uma série de xingamentos e ameaças. Na sequência, o homem teria desferido socos e chutes, provocando ferimentos na cabeça e nos lábios da vítima.
Ainda segundo o relato, o suspeito pegou um facão e passou a ameaçá-la de morte. A mulher conseguiu fugir da residência e pedir ajuda aos vizinhos.
Uma segunda mulher tentou intervir para defendê-la, mas também acabou sendo agredida com golpes de facão, sofrendo ferimentos na mão direita e nas costas. Ela ainda relatou ter recebido uma pancada na nuca e sentir dores de cabeça, sendo encaminhada para a UPA de Apucarana para avaliação médica.
Após as agressões, o suspeito fugiu a pé e não foi localizado durante as buscas realizadas pela Polícia Militar na região.
As vítimas foram orientadas sobre os procedimentos legais e também sobre as medidas protetivas de urgência previstas para casos de violência doméstica e familiar.
.