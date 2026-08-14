Vacinação contra a influenza continua liberada para toda a população

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A Prefeitura de Jandaia do Sul reforça que a vacinação contra a influenza está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade, desde 29 de junho. As doses estão disponíveis gratuitamente nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.
A vacina é importante para prevenir casos graves da gripe e reduzir o risco de complicações, internações e mortes causadas pelo vírus.
Para receber a dose, é necessário apresentar documento oficial com foto e a carteira de vacinação. No caso das crianças, elas devem estar acompanhadas pelos pais ou responsável legal.
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