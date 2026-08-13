Neu da delegacia falece aos 86 anos
Faleceu Luiz Candido Pereira. Trabalhou por muito tempo da Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. O velório acontece na Capela do Prever e...
APMI de Jandaia do Sul é reinaugurada com espaço renovado
Novo espaço foi preparado para oferecer mais conforto e acolhimento às famílias atendidas pela entidade A APMI (Associação de Proteção à Maternidade e à Infância)...
Grupo Hiperdia volta a ser realizado na UBS Ivoly após sete anos
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Saúde, retomou, nesta quarta-feira (12), na UBS Ivoly, o Grupo Hiperdia, após...
Prefeito de Jandaia do Sul participa de visita técnica à Rota dos Destilados
O prefeito de Jandaia do Sul, Ditão Pupio, participou nesta quinta-feira (13) de uma visita técnica à Rota dos Destilados, iniciativa voltada ao fortalecimento...
Motociclista de 23 anos morre em acidente entre Apucarana e Arapongas
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na noite de quarta-feira (12), um grave sinistro de trânsito no km 196 da BR-369, em Arapongas/PR. A...
Homem ameaça incendiar residência durante discussão e acaba preso em Marumbi
Uma mulher de 28 anos denunciou ter sido vítima de violência doméstica e ameaças na manhã desta quarta-feira (12), em uma residência localizada na...
Aniversariando Dirce Oliveira Silva
Dirce Oliveira Silva faz 82 anos nesta quinta-feira (13/08). Familiares enviam parabéns.