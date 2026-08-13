Homem ameaça incendiar residência durante discussão e acaba preso em Marumbi

Uma mulher de 28 anos denunciou ter sido vítima de violência doméstica e ameaças na manhã desta quarta-feira (12), em uma residência localizada na Rua Luiz Valentim, em Marumbi.
Segundo o relato apresentado à Polícia Militar, a vítima afirmou que vinha sofrendo violência doméstica por parte do convivente, de 26 anos, há alguns dias. Na manhã desta quarta, ele teria feito ameaças, dizendo que colocaria fogo na residência e nos pertences dela.
Ainda conforme o relato, a mulher informou ao convivente que deixaria a casa e procuraria a Justiça para solicitar uma medida protetiva de urgência. Diante da decisão, o homem teria ficado exaltado, empurrado a vítima e retirado os pertences dela da residência, arremessando os objetos para o lado externo do imóvel.
Quando a mulher tentou recolher seus pertences, o homem teria voltado a ameaçá-la.
A equipe policial foi até o imóvel e localizou o suspeito, que negou ter agredido a convivente. Diante dos fatos relatados pela vítima, os policiais deram voz de prisão ao homem.
Segundo o boletim, foi necessário o uso de algemas devido à resistência passiva e à falta de cooperação do abordado. A Polícia Militar informou que foram utilizadas técnicas de imobilização estritamente necessárias para realizar a contenção.
O homem e a vítima foram encaminhados à Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.
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