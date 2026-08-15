Duas motocicletas com irregularidades são apreendidas pela PM em Jandaia

A Polícia Militar apreendeu duas motocicletas com irregularidades de trânsito durante abordagens realizadas na noite desta sexta-feira (14), em Jandaia do Sul.
A primeira ocorrência foi registrada por volta das 19h50, no cruzamento da Avenida Antonio Guaita com a Rua Joaquim Silva Junior. Durante patrulhamento, a equipe policial abordou uma Honda C100 Biz, de cor azul, que apresentava péssimo estado de conservação.
O condutor, de 36 anos, não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) nem Permissão para Dirigir (PPD). Em consulta ao sistema, os policiais também constataram que a motocicleta estava com baixa definitiva junto ao Detran.
Além disso, o veículo apresentava diversas irregularidades estruturais e operacionais, entre elas a ausência de freios e do pedal de partida. Diante da situação, a motocicleta foi recolhida ao Pátio do Detran. O condutor foi orientado e liberado no local.
Mais tarde, por volta das 21h27, na Avenida Doutor Getúlio Vargas, outra motocicleta foi abordada após ser flagrada emitindo ruído excessivo.
O condutor, de 21 anos, também não possuía CNH ou PPD. Durante a fiscalização de uma Honda CG 160 Start, os policiais constataram que o silenciador do escapamento estava ineficiente ou inoperante.
Como a irregularidade não pôde ser corrigida no local e não havia outro condutor habilitado para retirar o veículo, a motocicleta também foi encaminhada ao Pátio do Detran. As notificações de trânsito cabíveis foram lavradas, e o condutor foi liberado após ser orientado pela equipe policial.
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