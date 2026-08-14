Proprietário é agredido dentro de estabelecimento comercial em Jandaia do Sul

Um homem de 62 anos foi agredido dentro de seu estabelecimento comercial na tarde desta quinta-feira (13), na Rua Thimoteo Pagliarini, no Centro de Jandaia do Sul.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 14h21 para atender uma ocorrência de lesão corporal e dano. No local, o proprietário relatou que estava no estabelecimento quando um homem, de 28 anos, entrou no local e, sem motivo aparente, desferiu um soco em seu rosto.
Ainda conforme o relato, o agressor teria avançado para a área atrás do balcão e continuado com as agressões. Para se defender, a vítima utilizou uma banqueta de madeira. A briga foi interrompida após a intervenção de terceiros.
Na sequência, o homem de 28 anos deixou o estabelecimento e seguiu em direção ao Hospital Regional. Durante a ocorrência, alguns objetos do comércio foram danificados.
A Polícia Militar registrou um Boletim de Ocorrência e orientou a vítima sobre os procedimentos cabíveis.
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