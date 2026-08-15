Motociclista morre após grave colisão com carro em Apucarana
Um motociclista de 49 anos morreu na madrugada deste sábado (15), após não resistir aos graves ferimentos provocados por um acidente registrado na noite...
Motociclista morre e ciclista fica gravemente ferido em acidente na BR-376 entre Mandaguaçu e...
Um grave sinistro de trânsito deixou uma mulher morta e um homem gravemente ferido na noite de sexta-feira (14), na BR-376, no km 161,2,...
Duas motocicletas com irregularidades são apreendidas pela PM em Jandaia
A Polícia Militar apreendeu duas motocicletas com irregularidades de trânsito durante abordagens realizadas na noite desta sexta-feira (14), em Jandaia do Sul. A primeira ocorrência...
Ladrão invade comércio e furta seis caixas de medicamentos emagrecedores em Jandaia
Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Doutor Getúlio Vargas, no Centro de Jandaia do Sul, foi alvo de furto qualificado na manhã desta sexta-feira...
Pati Mendes aniversariando
Aniversariando neste sábado (15) Pati Mendes. Familares enviam parabéns.
Prefeitura de Jandaia do Sul abre cadastramento de empresas para Leilão de Terrenos Industriais...
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Indústria, Comércio e Turismo, comunica a realização do Leilão de Terrenos Industriais,...
Fernanda Roberta aniversariando
Hoje (14/08) os Parabéns vai para minha sobrinha Fernanda Roberta. Recebe os parabéns da sua tia Melissa, seu esposo Juan e seus filhos Vitória...
Vacinação contra a influenza continua liberada para toda a população
A Prefeitura de Jandaia do Sul reforça que a vacinação contra a influenza está liberada para toda a população a partir dos seis meses...