Ladrão invade comércio e furta seis caixas de medicamentos emagrecedores em Jandaia

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Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Doutor Getúlio Vargas, no Centro de Jandaia do Sul, foi alvo de furto qualificado na manhã desta sexta-feira (14).
De acordo com a Polícia Militar, uma funcionária chegou ao local por volta das 6h50 e encontrou os armários revirados. Ao verificar o estabelecimento, constatou o furto de seis caixas de medicamentos emagrecedores.
Ainda conforme o relato, o autor teria entrado no comércio por uma porta lateral por volta das 6h. O sistema de alarme não foi acionado. O estabelecimento possui câmeras de segurança que registraram a ação, e as imagens deverão ser entregues posteriormente à Polícia Civil.
A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia papiloscópica no local. A ocorrência foi registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia, que dará continuidade às investigações para identificar o responsável pelo furto.
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