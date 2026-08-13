Motociclista de 23 anos morre em acidente entre Apucarana e Arapongas

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu, na noite de quarta-feira (12), um grave sinistro de trânsito no km 196 da BR-369, em Arapongas/PR. A ocorrência foi registrada por volta das 23h50, no sentido decrescente da rodovia.
O sinistro envolveu um automóvel Ford Fiesta e uma motocicleta Honda XRE 300, que seguiam no sentido Apucarana/Arapongas. Na altura do km 196, nas proximidades de um retorno, ocorreu uma colisão lateral no mesmo sentido de circulação.
O condutor do Ford Fiesta, homem de 23 anos, natural de Apucarana/PR, saiu ileso. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado de 0,00 mg/L.
O motociclista, também natural de Apucarana/PR, de 23 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Segundo relato prestado pelo condutor do automóvel à equipe da PRF, a motocicleta teria ingressado repentinamente da faixa da direita para a esquerda, em direção ao retorno, momento em que ocorreu a colisão. A dinâmica relatada é compatível, preliminarmente, com os danos observados nos veículos, que atingiram a região frontal direita do Ford Fiesta e a lateral esquerda da motocicleta.
Além da PRF, estiveram no local equipes do Instituto de Criminalística, do Instituto Médico-Legal (IML) e uma ambulância da CCR PR Vias.
A PRF realizou o levantamento das informações e vestígios necessários no local. A dinâmica e as circunstâncias do sinistro serão analisadas no Laudo Pericial, que subsidiará a apuração dos fatos.
Fonte PRF
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