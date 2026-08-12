Jandaia do Sul estreia Carreta da Inovação com cursos gratuitos em parceria com o Senac

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A Prefeitura de Jandaia do Sul realizou, na tarde desta terça-feira (11), a abertura oficial dos Cursos Gratuitos de Qualificação Profissional. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de capacitação e preparar os jandaienses para o mercado de trabalho e o empreendedorismo.
Promovidos pela Prefeitura, por meio do Departamento de Indústria e Comércio, os cursos são realizados em parceria com o Senac, a Sala do Empreendedor e o Inova Jandaia.
A programação começou com Modelagem e Impressão 3D e também inclui capacitações em Inteligência Artificial para Negócios, Instagram para Negócios e Ferramenta Colaborativa Canva.
A abertura contou com a presença do prefeito Ditão Pupio, do vice-prefeito Inei Heckert, do vereador Alexandre da Vila Rica, e dos representantes do Senac: Raul Vinicius, diretor de RH do Senac Paraná; Lucas, gerente executivo do Senac; e Ronaldo Romani, gerente executivo do Senac de Apucarana.
Também participaram diretores da gestão municipal, representantes da UFPR e da ACEJAN.
A iniciativa reforça o compromisso da Administração Municipal com a qualificação profissional, a geração de oportunidades e o desenvolvimento de Jandaia do Sul.
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