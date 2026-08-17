Motociclista abandona veículo sem placa durante abordagem da PM em São Pedro do Ivaí

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Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar na tarde deste domingo (16), após ser flagrada circulando sem placa de identificação em São Pedro do Ivaí.
A ocorrência foi registrada por volta das 18h49, na Rua Dionísio Pelissari. Segundo a PM, a equipe realizava patrulhamento quando visualizou um homem conduzindo uma motocicleta sem a respectiva placa.
Os policiais iniciaram o acompanhamento para realizar a abordagem, porém o condutor abandonou o veículo sobre a calçada e fugiu do local. A chave permaneceu na ignição.
Durante a averiguação, os policiais identificaram a motocicleta como uma Honda CG 150 Titan ESD, registrada em nome de um morador de Lunardelli. A consulta aos sistemas apontou que o veículo não possuía registro de furto ou roubo e estava com a documentação regular.
A equipe realizou buscas nas imediações e conversou com pessoas que estavam próximas ao local, mas não conseguiu identificar ou localizar o condutor. Também não foi possível estabelecer contato com o proprietário registrado.
Diante da irregularidade relacionada à ausência da placa de identificação, a motocicleta foi removida ao pátio do Destacamento da Polícia Militar de São Pedro do Ivaí. As notificações de trânsito e demais documentos referentes à ocorrência foram confeccionados pela equipe.
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