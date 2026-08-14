Brigada Comunitária atende vítima de acidente próximo a Cooperval. SAMU realizou transferência para Apucarana

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A equipe da Brigada Comunitária atendeu uma vítima de acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (14) nas proximidades da Cooperval, entre Jandaia do Sul e Bom Sucesso.
Um veículo colidiu com pedras as margens da rodovia.
Uma mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima e em seguida, após avalialção, foi levada ao Hospital da Providência para exames mais detalhados. Ela estava consciente e orientada.
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