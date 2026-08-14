Fernanda Roberta aniversariando
Hoje (14/08) os Parabéns vai para minha sobrinha Fernanda Roberta. Recebe os parabéns da sua tia Melissa, seu esposo Juan e seus filhos Vitória...
Vacinação contra a influenza continua liberada para toda a população
A Prefeitura de Jandaia do Sul reforça que a vacinação contra a influenza está liberada para toda a população a partir dos seis meses...
Brigada Comunitária atende vítima de acidente próximo a Cooperval. SAMU realizou transferência para Apucarana
A equipe da Brigada Comunitária atendeu uma vítima de acidente de trânsito na manhã desta sexta-feira (14) nas proximidades da Cooperval, entre Jandaia do...
Fim de semana será de calor no norte do Paraná
(Simepar) Durante a sexta-feira (14), as condições meteorológicas permanecem altamente instáveis no Paraná, com maior frequência de pancadas de chuva e incidência de raios....
Proprietário é agredido dentro de estabelecimento comercial em Jandaia do Sul
Um homem de 62 anos foi agredido dentro de seu estabelecimento comercial na tarde desta quinta-feira (13), na Rua Thimoteo Pagliarini, no Centro de...
Professora Zenaide aniversariando
Aniversariando nesta sexta-feira (14) a Professora Zenaide. Parabéns do esposo Ladislau e filhos Jean e Jaqueline.
Neu da delegacia falece aos 86 anos
Faleceu Luiz Candido Pereira. Trabalhou por muito tempo da Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul. O velório acontece na Capela do Prever e...