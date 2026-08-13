Grupo Hiperdia volta a ser realizado na UBS Ivoly após sete anos

93
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Saúde, retomou, nesta quarta-feira (12), na UBS Ivoly, o Grupo Hiperdia, após sete anos sem atividades. O primeiro encontro reuniu 19 pacientes hipertensos e diabéticos.
A ação contou com a participação da enfermeira Márcia Santos, agentes comunitários de saúde e técnico de enfermagem, além da nutricionista Kelly e da fisioterapeuta Jeane, que realizaram orientações sobre alimentação saudável e calorias.
Também foram feitas aferições de pressão arterial e glicemia capilar. Durante o encontro, foi iniciado um livro de receitas saudáveis, que receberá uma nova receita a cada reunião.
O encontro ainda teve o sorteio de duas cestas de verduras doadas por feirantes.
Os encontros serão realizados a cada 15 dias, às quartas-feiras, com ações de prevenção e acompanhamento da saúde dos pacientes.
.
Compartilhar