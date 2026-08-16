Grave acidente entre Faxinal e Mauá da Serra deixa dois jovens mortos

Um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo, terminou com a morte de dois jovens na rodovia PR-272, entre Faxinal e Mauá da Serra, no Vale do Ivaí.
Segundo as informações divulgadas pelo Blog do Berimbau, foram identificados como Luiz Henrique Fink da Silva, agente da Brigada Patrimonial de Faxinal, antigo Bombeiro Comunitário, e Isabela Querino, as duas pessoas que morreram.
A colisão aconteceu na região conhecida como “Pinheirinhos” e envolveu um VW Gol emplacado em Faxinal, e uma carreta Scania que, segundo informações preliminares, seria ou estava a serviço da empresa Klabin.
.