Mulher aciona a PM após irmão invadir residência e furtar dinheiro em Jandaia do Sul

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Uma ocorrência de furto foi registrada na manhã deste domingo (16), na Rua Gabriel Lopes, em Jandaia do Sul.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 11h47 para atender à situação. No local, uma mulher de 26 anos relatou aos policiais que seu irmão, de 24 anos, teria pulado o muro da residência no dia anterior e retirado uma quantia em dinheiro que estava no interior de uma carteira.
Ainda conforme o relato, após pegar o dinheiro, o homem deixou o local e não foi mais localizado. A solicitante informou também aos policiais que o irmão seria usuário de substâncias entorpecentes.
A mulher foi orientada pela equipe policial sobre os procedimentos legais. Um Boletim de Ocorrência foi confeccionado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, que deverá adotar as providências cabíveis.
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