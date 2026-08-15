Motociclista morre após grave colisão com carro em Apucarana

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Canal 38
Um motociclista de 49 anos morreu na madrugada deste sábado (15), após não resistir aos graves ferimentos provocados por um acidente registrado na noite de sexta-feira (14), no Jardim Cidade Alta, em Apucarana. A vítima foi identificada como Dely Seret de Oliveira, morador da Vila Reis. O óbito foi confirmado pelo Instituto Médico-Legal (IML).
A colisão aconteceu por volta das 22h, no cruzamento da Rua Koei Tatesuji com a Rua Francisco Delgado, próximo à Sociedade Rural de Apucarana. O acidente envolveu uma motocicleta Yamaha de 1.100 cilindradas e um Chevrolet Classic, ocupado por quatro pessoas.
Segundo informações apuradas no local, o motociclista teria acessado o Jardim Cidade Alta pela Rua Koei Tatesuji, após sair da PR-170. O automóvel seguia no sentido contrário e teria iniciado uma conversão à esquerda para entrar na Rua Francisco Delgado, momento em que ocorreu a colisão.
Com a violência do impacto, Dely foi arremessado por alguns metros. Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram o acidente e as imagens podem auxiliar as autoridades na apuração da dinâmica da ocorrência.

 

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