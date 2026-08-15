Motociclista morre após grave colisão com carro em Apucarana

Um motociclista de 49 anos morreu na madrugada deste sábado (15), após não resistir aos graves ferimentos provocados por um acidente registrado na noite de sexta-feira (14), no Jardim Cidade Alta, em Apucarana. A vítima foi identificada como Dely Seret de Oliveira, morador da Vila Reis. O óbito foi confirmado pelo Instituto Médico-Legal (IML).
A colisão aconteceu por volta das 22h, no cruzamento da Rua Koei Tatesuji com a Rua Francisco Delgado, próximo à Sociedade Rural de Apucarana. O acidente envolveu uma motocicleta Yamaha de 1.100 cilindradas e um Chevrolet Classic, ocupado por quatro pessoas.
Segundo informações apuradas no local, o motociclista teria acessado o Jardim Cidade Alta pela Rua Koei Tatesuji, após sair da PR-170. O automóvel seguia no sentido contrário e teria iniciado uma conversão à esquerda para entrar na Rua Francisco Delgado, momento em que ocorreu a colisão.
Com a violência do impacto, Dely foi arremessado por alguns metros. Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram o acidente e as imagens podem auxiliar as autoridades na apuração da dinâmica da ocorrência.