Motociclista morre e ciclista fica gravemente ferido em acidente na BR-376 entre Mandaguaçu e Maringá

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Um grave sinistro de trânsito deixou uma mulher morta e um homem gravemente ferido na noite de sexta-feira (14), na BR-376, no km 161,2, no trecho entre Mandaguaçu e Maringá, no Paraná.
De acordo com as informações, o acidente aconteceu por volta das 21h20, quando uma motocicleta seguia no sentido Mandaguaçu a Maringá e colidiu transversalmente com uma bicicleta que atravessava a rodovia.
Com o impacto, a motociclista, de 36 anos, caiu sobre a pista e acabou sendo atropelada por um terceiro veículo, que fugiu do local sem prestar atendimento. A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro médico.
O ciclista, de 39 anos, foi socorrido por uma equipe do SAMU em estado grave e encaminhado para a Santa Casa de Maringá.
Após o primeiro acidente, outros dois sinistros ocorreram na sequência, envolvendo mais duas motocicletas. As ocorrências deixaram outros dois feridos, ambos com ferimentos de gravidade moderada.
As circunstâncias dos acidentes e a identificação do veículo que atropelou a motociclista deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
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