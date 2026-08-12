Mulher é encaminhada ao hospital após causar transtornos na rodoviária de Jandaia do Sul

Uma mulher foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima após apresentar comportamento alterado e causar transtornos nas dependências da rodoviária de Jandaia do Sul, na noite desta terça-feira (11).
A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h, após o guarda que trabalha no local informar que havia uma mulher aparentemente sob efeito de entorpecentes, causando algazarra e transtornos.
No local, os policiais fizeram contato com a mulher e constataram sinais aparentes de perturbação mental, além de sintomas compatíveis com embriaguez ou possível uso de substâncias entorpecentes.
O responsável pelo chamado informou à equipe policial que não tinha interesse em representar por eventual perturbação do trabalho ou do sossego alheio. Como não foi constatada situação que caracterizasse crime ou contravenção penal, a ocorrência foi tratada como apoio a outros órgãos.
Diante do aparente quadro de alteração de saúde, a equipe policial acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A equipe realizou a avaliação e os procedimentos necessários e, posteriormente, encaminhou a mulher ao Hospital Nossa Senhora de Fátima, onde recebeu atendimento médico.
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