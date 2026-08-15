Carro cai em boca de lobo e fica sobre linha férrea; Brigada Comunitária age a tempo

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Um incidente registrado no final da tarde deste sábado (14) mobilizou a Brigada Comunitária após um carro que rebocava uma carretinha cair em uma boca de lobo, no cruzamento com a linha férrea, nas proximidades do Rústico Bar, em Jandaia do Sul.
Parte do veículo ficou sobre os trilhos, gerando uma situação de perigo iminente, já que havia risco de o automóvel ser atingido por uma composição ferroviária.
Populares que estavam nas proximidades prestaram apoio ao motorista e acionaram a Brigada Comunitária. As equipes chegaram ao local e conseguiram retirar o veículo da linha férrea a tempo, evitando que uma possível colisão com um trem acontecesse.
Apesar do susto e do risco envolvido, ninguém ficou ferido. O atendimento rápido das equipes e a colaboração dos populares foram fundamentais para evitar uma ocorrência de maiores proporções.
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