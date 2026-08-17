Agosto Lilás: Jandaia do Sul promove noite de conscientização e prevenção à violência contra a mulher

Foto histórica reúne personalidades de Jandaia do Sul durante reestruturação da Avenida Getúlio Vargas
O ex-prefeito de Jandaia do Sul Moacir Bruzon enviou esta foto registrada na década de 2000. Nela aparece a frente o Pepe da livraria, o...
Lojas MM abre oportunidade de emprego para vendedor em Jandaia do Sul
A Lojas MM está com oportunidade de emprego aberta para o cargo de Vendedor (a) em Jandaia do Sul (PR). A empresa busca profissionais...
Agosto Lilás: Jandaia do Sul promove noite de conscientização e prevenção à violência contra...
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Assistência Social, em parceria com a Associação Florart Vida, promove no próximo dia...
Motociclista abandona veículo sem placa durante abordagem da PM em São Pedro do Ivaí
Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar na tarde deste domingo (16), após ser flagrada circulando sem placa de identificação em São Pedro do...
Duas ocorrências de violência contra mulheres mobilizam a Polícia Militar em Jandaia do Sul
Duas ocorrências envolvendo violência contra mulheres foram registradas pela Polícia Militar na noite deste domingo (16), em diferentes pontos de Jandaia do Sul. Em...
Mulher aciona a PM após irmão invadir residência e furtar dinheiro em Jandaia do...
Uma ocorrência de furto foi registrada na manhã deste domingo (16), na Rua Gabriel Lopes, em Jandaia do Sul. De acordo com a Polícia Militar,...
Grave acidente entre Faxinal e Mauá da Serra deixa dois jovens mortos
Um grave acidente de trânsito na manhã deste domingo, terminou com a morte de dois jovens na rodovia PR-272, entre Faxinal e Mauá da...
Polícia Militar atende ocorrências de trânsito, desentendimentos e perturbação do sossego em Jandaia do...
A Polícia Militar registrou diversas ocorrências em Jandaia do Sul durante a tarde e a noite deste sábado (15). Os atendimentos envolveram uma denúncia...