Agosto Lilás: Jandaia do Sul promove noite de conscientização e prevenção à violência contra a mulher

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A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Assistência Social, em parceria com a Associação Florart Vida, promove no próximo dia 20 de agosto uma noite de conscientização sobre o enfrentamento à violência contra a mulher.
A programação integra as ações do Agosto Lilás, mês dedicado à informação, prevenção e mobilização pelo fim da violência contra as mulheres.
O encontro será realizado às 19 horas, na Associação Florart Vida, e contará com momentos voltados à conscientização e à disseminação de informações importantes sobre prevenção, proteção e enfrentamento à violência.
A atividade é aberta ao público a partir dos 16 anos e busca envolver a comunidade na construção de uma sociedade mais informada e preparada para combater todas as formas de violência contra a mulher.
A participação da população é importante para fortalecer a rede de proteção e ampliar o conhecimento sobre os direitos das mulheres.
Agosto Lilás: informação também é proteção.
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