Você conhece o app 190 PR?

Quando precisar acionar a Polícia Militar do Paraná em uma situação de emergência, você já conhece o tradicional 190. Mas existe também uma alternativa que ainda é pouco conhecida por parte da população: o App 190 PR.
📱 Pelo aplicativo, é possível realizar o acionamento de emergência sem a necessidade de uma ligação telefônica.
O aplicativo permite informar detalhes da ocorrência, utilizar a localização do aparelho e, em determinadas situações, enviar fotos e vídeos. Também é possível acompanhar informações do atendimento e, quando necessário, complementar os dados por meio de chat.
♿ O App 190 PR também conta com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.
COMO UTILIZAR?
1️⃣ Baixe gratuitamente o App 190 PR;
2️⃣ Realize seu cadastro;
3️⃣ Acesse o aplicativo;
4️⃣ Selecione o tipo de ocorrência;
5️⃣ Confirme a localização;
6️⃣ Responda às perguntas e forneça as informações solicitadas.
📍 Importante: mantenha a localização do aparelho ativada para auxiliar na identificação do local da ocorrência.
Conheça essa ferramenta e tenha mais uma forma de estar conectado à Polícia Militar.
🚨 Em uma emergência, conte com a Polícia Militar do Paraná.
📞 190 | 📱 APP 190 PR
Polícia Militar do Paraná
10º BPM