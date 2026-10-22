Você conhece o app 190 PR?

Quando precisar acionar a Polícia Militar do Paraná em uma situação de emergência, você já conhece o tradicional 190. Mas existe também uma alternativa que ainda é pouco conhecida por parte da população: o App 190 PR.

📱 Pelo aplicativo, é possível realizar o acionamento de emergência sem a necessidade de uma ligação telefônica.

O aplicativo permite informar detalhes da ocorrência, utilizar a localização do aparelho e, em determinadas situações, enviar fotos e vídeos. Também é possível acompanhar informações do atendimento e, quando necessário, complementar os dados por meio de chat.

♿ O App 190 PR também conta com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva.

COMO UTILIZAR?

1️⃣ Baixe gratuitamente o App 190 PR;

2️⃣ Realize seu cadastro;

3️⃣ Acesse o aplicativo;

4️⃣ Selecione o tipo de ocorrência;

5️⃣ Confirme a localização;

6️⃣ Responda às perguntas e forneça as informações solicitadas.

📍 Importante: mantenha a localização do aparelho ativada para auxiliar na identificação do local da ocorrência.

Conheça essa ferramenta e tenha mais uma forma de estar conectado à Polícia Militar.

🚨 Em uma emergência, conte com a Polícia Militar do Paraná.

📞 190 | 📱 APP 190 PR

Polícia Militar do Paraná

10º BPM