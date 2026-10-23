Simepar alerta para possibilidade de queda de granizo e ventos fortes

(Simepar) Na sexta-feira, a presença de dois sistemas de baixa pressão, um sobre o Paraguai e Norte da Argentina, e o outro sobre o Rio Grande do Sul, favorecem o transporte de umidade e calor da região Norte até o Sul do país. No Paraná, ao longo desta manhã, áreas de instabilidades com potencial para tempestades seguem avançando de sudoeste para nordeste, abrangendo as regiões do Sudoeste, Centro-Sul, Campos Gerais e Norte Pioneiro. Em Parte do Oeste, Norte Central, RMC e Litoral a chuva ocorre nesse momento e deve persistir durante parte do dia, com potencial para trovoadas e temporais localizados. ATENÇÃO para a possibilidade de queda de granizo e ventos fortes.

No período da tarde para a noite, há risco para fortes tempestades desde o Oeste e Noroeste ao Centro, Norte, Campos Gerais e Norto Pioneiro, devido ao maior aquecimento esperado na metade Oeste do Paraná. Um segundo destaque é para os elevados acumulados de chuva durante o dia na Bacia do Iguaçu, principalmente no Sudoeste e Centro-Sul do estado.