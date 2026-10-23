Jandaia do Sul chega à etapa final do desfavelamento com demolição das casas da Vila Santo Antônio

A Prefeitura de Jandaia do Sul realiza nesta sexta-feira (23 de outubro) a demolição das casas da Vila Santo Antônio, marcando mais uma etapa importante no processo de desfavelamento da área. A ação ocorre após a transferência das famílias para as novas moradias construídas por meio do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Vida Nova.

Ao todo, 75 famílias foram beneficiadas com as novas casas, conquistando melhores condições de moradia, segurança e dignidade. A mudança representa o início de uma nova fase para os moradores, que deixam para trás uma realidade de vulnerabilidade para recomeçar em um novo lar.

O projeto, planejado desde 2017, é resultado de uma parceria entre a Prefeitura de Jandaia do Sul e o Governo do Estado, por meio da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

Com a retirada das antigas construções, o município avança na conclusão do processo de desfavelamento. A área desocupada também está relacionada a ações futuras de recuperação ambiental e preservação, contribuindo para o planejamento urbano e ambiental de Jandaia do Sul.