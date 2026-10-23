Polícia Militar registra ocorrências de violência doméstica, furtos e atropelamento em Apucarana e região

A Polícia Militar registrou diversas ocorrências em Apucarana e municípios da região na quinta-feira (22) e na madrugada desta sexta-feira (23). Entre os atendimentos estão casos de violência doméstica, furtos em estabelecimentos comerciais e propriedade rural, além de um atropelamento em Mauá da Serra.

Homem é preso após agredir e ameaçar companheira em Apucarana

Uma mulher relatou ter sido ameaçada de morte e agredida pelo companheiro na manhã de quinta-feira (22), em uma residência na Rua Mario Francisco Macedo, no Loteamento Sanches dos Santos, em Apucarana.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após o filho da vítima informar que o padrasto estava extremamente violento dentro da residência.

A mulher contou aos policiais que, desde o dia anterior, tentava deixar o imóvel e encerrar o relacionamento, mas era ameaçada pelo homem. Conforme o relato, ele dizia que ela só sairia do local morta e também ameaçava matar o filho dela caso a mulher fosse embora.

Ainda segundo a vítima, o agressor afirmava possuir uma arma de fogo e que iria buscá-la para concretizar as ameaças.

Na manhã de quinta-feira, o homem teria começado a jogar objetos no chão e exigir que a mulher preparasse o almoço. Em determinado momento, ele teria partido para cima da vítima e a agredido com tapas e socos.

Diante dos relatos, a equipe deu voz de prisão ao suspeito, que resistiu à abordagem. Os policiais utilizaram força moderada e spray de pimenta para imobilizá-lo.

O homem e a vítima foram encaminhados separadamente à 17ª Subdivisão Policial de Apucarana para as providências cabíveis.

Farmácia é arrombada e tem produtos, dinheiro e celular furtados

Uma farmácia localizada na Rua Santa Helena, no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana, foi alvo de furto na madrugada de quinta-feira (22).

De acordo com a Polícia Militar, a responsável pelo estabelecimento constatou, ao chegar ao local, que a porta e a grade de entrada haviam sido arrombadas.

Do interior da farmácia foram levados diversos produtos, incluindo shampoos, condicionadores, máscaras de tratamento capilar e desodorantes de diferentes marcas. Também foram furtados dinheiro do caixa e um aparelho celular utilizado nas atividades do estabelecimento.

Durante o atendimento, funcionários de um comércio localizado em frente à farmácia verificaram imagens de câmeras de segurança e identificaram dois homens que aparecem como possíveis autores do crime por volta das 2h40.

Um deles vestia roupas escuras, enquanto o outro usava uma camiseta de cor clara.

A vítima recebeu orientações da Polícia Militar sobre os procedimentos cabíveis.

Transformador é furtado de propriedade rural em Califórnia

Um transformador foi furtado de um sítio localizado na região do Laranjal, na área rural de Califórnia.

O proprietário compareceu à unidade policial na manhã de quinta-feira (22) e relatou que o equipamento foi levado durante a noite.

Segundo ele, a propriedade tem fácil acesso e não foram encontrados sinais de arrombamento. Nenhum outro bem foi levado.

O proprietário informou que entrou em contato com a concessionária de energia elétrica, que forneceu os dados de identificação do transformador e o número do protocolo de atendimento.

O caso foi registrado para as providências cabíveis.

Mulher é encaminhada à UPA após suposta agressão em Apucarana

Uma mulher com ferimentos decorrentes de uma suposta agressão física foi atendida por uma equipe do SAMU, com apoio da Guarda Municipal, na tarde de quinta-feira (22), na Rua Ilson Ferreira Guerra, no Residencial Sumatra, em Apucarana.

A Polícia Militar foi acionada para prestar atendimento à ocorrência e, ao chegar ao local, constatou que a vítima já recebia assistência médica.

Segundo as informações repassadas à equipe policial, os ferimentos teriam sido provocados pelo convivente da mulher.

Após o atendimento inicial, ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber cuidados médicos.

Celular perdido em supermercado é devolvido à proprietária

Um iPhone 14 Pro, de cor roxa e com capa azul, que havia sido perdido durante compras em um supermercado no Centro de Apucarana, foi recuperado e devolvido à proprietária.

Segundo o registro policial, a mulher percebeu o desaparecimento do aparelho e, com a ajuda do filho, conseguiu localizar o celular por meio do sistema de localização. O sinal indicava um endereço no Residencial Sumatra I.

A Polícia Militar foi até o local e conversou com uma moradora de 48 anos, que relatou ter encontrado o aparelho no chão, próximo à entrada do estabelecimento, e guardado o objeto para devolvê-lo.

A mulher entregou voluntariamente o celular aos policiais, que o devolveram à proprietária. As partes receberam orientações.

Polícia verifica denúncia de furto de fios em residência de Rio Bom

A Polícia Militar foi acionada na noite de quinta-feira (22) após uma moradora da Rua Vicentina Nunes de Andrade, na região central de Rio Bom, relatar que teria visto dois indivíduos dentro de sua residência.

Segundo a solicitante, ela chegou ao imóvel por volta das 18h40 e visualizou os suspeitos. Ao entrar na casa, porém, não encontrou ninguém.

Na sequência, com o auxílio de uma escada, tentou verificar se os indivíduos estavam no alçapão que dá acesso ao forro, mas também não os localizou.

Os policiais realizaram buscas em todos os cômodos, no forro e no quintal, além de patrulhamento nas imediações, mas ninguém foi encontrado.

Conforme o boletim, nenhum objeto foi furtado do imóvel. A ocorrência foi registrada para as providências cabíveis.

Pedestre fica ferida após atropelamento em Mauá da Serra

Uma mulher de 37 anos ficou ferida após ser atropelada por um carro na noite de quinta-feira (22), na Rua Curitiba, na região central de Mauá da Serra.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista de um GM Kadett GL, de 31 anos, relatou que seguia pela via em direção à BR-376 quando a pedestre atravessou a rua. Segundo ele, devido à proximidade, não conseguiu frear a tempo de evitar a colisão.

O condutor prestou socorro e acionou o serviço de ambulância, que encaminhou a vítima ao Hospital Municipal.

No hospital, a mulher estava consciente e apresentava um corte superficial na cabeça, além de dores no ombro. A equipe médica decidiu encaminhá-la à UPA de Apucarana para a realização de um exame radiográfico do ombro.

Durante a verificação, os policiais constataram que o motorista estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde 3 de agosto de 2025. O veículo também apresentava pendências administrativas.

Foram lavradas as notificações de trânsito pertinentes, e o automóvel foi removido ao pátio da unidade policial.

Conselho Tutelar acompanha caso de violência doméstica em Apucarana

Uma mulher de 41 anos, que teria sido vítima de agressão, recebeu atendimento médico na UPA de Apucarana na noite de quinta-feira (22). Ela estava acompanhada da filha, de seis anos.

Segundo o registro policial, o Conselho Tutelar foi acionado após tomar conhecimento da situação e compareceu à unidade de saúde para acompanhar o caso.

Durante o atendimento, a equipe verificou que a mulher não autorizou que a criança permanecesse sob os cuidados da avó materna.

O Conselho Tutelar informou que acompanharia a família e esclareceu que, naquele momento, não seria realizada a retirada da criança da companhia da mãe.

A Polícia Militar prestou apoio à vítima e a acompanhou até sua residência. A mulher foi orientada a procurar a Polícia Civil para formalizar a ocorrência e solicitar eventuais medidas protetivas de urgência.

O atendimento inicial do caso de violência doméstica foi realizado pela Guarda Municipal.

Polícia atende desentendimento familiar em São Pedro do Ivaí

A Polícia Militar atendeu uma ocorrência de desentendimento familiar na noite de quinta-feira (22), na Rua Mario Iazlberti, no bairro Mariza, em São Pedro do Ivaí.

A equipe foi acionada após um morador relatar que uma mulher estaria fazendo ameaças de morte contra o próprio sogro, que é cadeirante.

No local, os policiais conversaram com uma mulher de 45 anos, proprietária do imóvel. Ela confirmou que houve uma discussão verbal, mas afirmou que o desentendimento ocorreu entre ela e a filha, e não com o companheiro, que é a pessoa com deficiência mencionada na denúncia.

Segundo a moradora, não houve agressão física nem ameaças contra terceiros. No momento da chegada da equipe, a filha já havia deixado o local, e o companheiro estava em segurança e sem lesões aparentes.

As partes foram orientadas sobre os procedimentos legais cabíveis.

Polícia procura casal após denúncia de agressão em via pública

Uma possível ocorrência de violência doméstica foi registrada na noite de quinta-feira (22), na Rua Antonio Candido de Souza, na região central de São Pedro do Ivaí.

Segundo a denúncia recebida pela Polícia Militar, um casal estaria discutindo em via pública e o homem estaria agredindo a mulher.

A equipe realizou patrulhamento nas imediações, mas não conseguiu localizar os envolvidos. A ocorrência foi registrada como fato não constatado.

Polícia procura suspeito de estar com bicicleta furtada em Apucarana

Na madrugada desta sexta-feira (23), a Polícia Militar realizou buscas na região da Rua Natividade, na Vila Regina, em Apucarana, após receber informações sobre um possível suspeito que estaria circulando com uma bicicleta furtada.

Conforme o relato, o indivíduo estaria se deslocando do bairro Fraternidade em direção à Vila Regina, enquanto o proprietário da bicicleta o acompanhava em uma motocicleta.

Equipes da Polícia Militar e da ROCAM realizaram patrulhamento na região para localizar o suspeito e entrar em contato com o solicitante.

No entanto, nenhuma pessoa com as características informadas foi encontrada, e o solicitante também não foi localizado durante as buscas.