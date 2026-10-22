Descontos Incríveis

Você conhece o app 190 PR?
Quando precisar acionar a Polícia Militar do Paraná em uma situação de emergência, você já conhece o tradicional 190. Mas existe também uma alternativa...
Alunos do Colégio São Marcos desenvolvem projeto de empresa alimentícia e colocam conhecimentos em...
Trabalho de Empreendedorismo – 1º Ano do Ensino Médio Com a orientação da professora Bruna, os alunos desenvolveram um projeto de criação de uma empresa...
Chuva de granizo provoca alagamentos e assusta moradores em Arapongas
Uma forte chuva acompanhada de granizo atingiu Arapongas, na manhã desta quinta-feira (22), provocando alagamentos em diferentes pontos da cidade e mobilizando a Defesa...
Carreta cai em vala e provoca interdição da BR-376 entre Jandaia do Sul e...
Um incidente envolvendo uma carreta provocou transtornos no trânsito da BR-376, entre Jandaia do Sul e Mandaguari, na noite de quarta-feira (21). Apesar do...
Incêndio atinge duas lojas no centro de Apucarana durante a madrugada
Um incêndio atingiu duas lojas comerciais na madrugada desta quinta-feira (22), na Rua Oswaldo Cruz, na região central de Apucarana, no norte do Paraná....
Prefeitura promove evento sobre conscientização e cuidados com a saúde da mulher
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, participou na tarde desta segunda-feira (19 de outubro), de um...
ONU alerta para El Niño “sem precedentes” com pico máximo no fim de 2026
A Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência especializada da Organização das Nações Unidas (ONU), emitiu um alerta nesta quarta-feira, 21 de outubro de 2026, sobre...