Morador de Jussiara morre aos 82 anos após acidente com trator

Eurélio Natal Cereja, morador do distrito de Jussiara, em Kaloré, morreu na quinta-feira (22), aos 82 anos, após ficar gravemente ferido em um acidente de trabalho na zona rural.

O acidente aconteceu na manhã de terça-feira (20). Segundo informações preliminares, um trator passou sobre o corpo de Eurélio. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal de Kaloré.

Devido à gravidade dos ferimentos, o idoso foi transferido para atendimento especializado ao Hospital da Providência, em Apucarana.

Conforme relatos de moradores, Eurélio estaria tentando empurrar o trator quando ocorreu o acidente. Essa informação, no entanto, não havia sido confirmada oficialmente.

O velório ocorre no distrito de Jussiara, e o sepultamento está marcado para as 16h desta sexta-feira (23), no Cemitério Municipal de Kaloré.