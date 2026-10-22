Alunos do Colégio São Marcos desenvolvem projeto de empresa alimentícia e colocam conhecimentos em prática

Trabalho de Empreendedorismo – 1º Ano do Ensino Médio

Com a orientação da professora Bruna, os alunos desenvolveram um projeto de criação de uma empresa do ramo alimentício, colocando em prática os conhecimentos adquiridos durante as aulas.

A proposta consistiu em planejar e montar a empresa, produzir e comercializar seus produtos, com apresentação e venda para a banca avaliadora.

Uma experiência enriquecedora, que estimulou a criatividade, o planejamento, a comunicação e o espírito empreendedor dos alunos, aproximando o aprendizado da prática!

Aprender na prática é transformar conhecimento em oportunidades!