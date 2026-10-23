PRF registra capotamento a região de Maringá

No início da noite desta quinta-feira, por volta das 18h30, no km 158 da BR 376, no perímetro urbano de Mandaguaçu, houve um capotamento de um veículo Fiat Palio.

O veículo era ocupado por cinco pessoas, todos masculinos com idades entre 16 e 28 anos.

Segundo levantamento preliminar da equipe PRF que atendeu essa ocorrência, o veículo saiu de Paiçandu e tinha como destino a cidade de Mandaguaçu.

Em determinado momento, o condutor perdeu o controle da direção, colidiu na traseira de um caminhão e capotou. Tanto o condutor como os passageiros saíram feridos.

O motorista foi encaminhado pelo SAMU aéreo até o Hospital Universitário de Maringá. Outro passageiro foi encaminhado ao Hospital Santa Casa, ambos em estado grave. Os demais passageiros sofreram escoriações.

O condutor do caminhão não se feriu, ele foi submetido ao teste de alcoolemia que não indicou a presença de álcool.

A PRF fará o laudo Pericial para apurar as circunstâncias desse sinistro.