Vítima registra boletim quase dois meses após violenta agressão em São Pedro do Ivaí

Um homem procurou a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (17) para registrar um boletim de ocorrência sobre uma violenta agressão que, segundo ele, aconteceu no dia 29 de maio, em São Pedro do Ivaí.
De acordo com o relato da vítima, o ataque ocorreu por volta das 21 horas, na Avenida Romeu Domingues de Oliveira, na região central da cidade. Ele afirmou que caminhava pela via pública quando seu primo, desceu de um veículo e o atingiu com um golpe de barra de ferro na cabeça.
A vítima sofreu ferimentos graves em consequência da agressão. Conforme informado à polícia, o ataque provocou traumatismo craniano, diversas fraturas, um corte profundo na nuca que precisou de oito pontos e outro ferimento na orelha, onde foram necessários aproximadamente 20 pontos de sutura.
Após o ocorrido, o homem permaneceu internado por seis dias no Hospital da Providência e também recebeu atendimento no Hospital Municipal de São Pedro do Ivaí, onde continuou o tratamento para controle das dores. Ele relatou ainda que ficou com sequelas em decorrência das lesões.
Ao registrar a ocorrência, a vítima afirmou não saber o que teria motivado a agressão. A equipe policial orientou o homem sobre os procedimentos legais e o direito de representar criminalmente contra o autor junto à Polícia Judiciária, que deverá investigar o caso.
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