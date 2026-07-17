Incêndio atinge residência desocupada no Jardim Esmeralda, em Jandaia do Sul

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Um incêndio mobilizou a equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul na manhã desta sexta-feira (17). A ocorrência foi registrada por volta das 11h20 em uma residência localizada no Jardim Esmeralda.
Quando os bombeiros chegaram ao local, o imóvel estava tomado pelas chamas. De acordo com as informações apuradas, a casa estava desocupada, sem moradores e sem móveis, o que evitou vítimas.
A equipe atuou rapidamente no combate ao fogo, conseguindo controlar o incêndio e impedir que as chamas se espalhassem para imóveis vizinhos.
A ocorrência resultou apenas em danos materiais à estrutura da residência. As causas do incêndio não foram informadas e deverão ser apuradas.
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