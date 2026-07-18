Motocicleta com escapamento barulhento e pneus em condições irregulares é apreendida em Bom Sucesso

Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (17), após ser flagrada circulando com diversas irregularidades de trânsito no Centro de Bom Sucesso.
De acordo com a ocorrência, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando percebeu uma Honda CG 160 Fan emitindo ruído excessivo pelo escapamento. Diante da situação, os policiais realizaram a abordagem do veículo e identificaram o condutor, um homem habilitado.
Durante a fiscalização, foram constatadas várias irregularidades na motocicleta. O escapamento estava com o silenciador deficiente ou inoperante e o veículo circulava sem o filtro de ar, o que contribuía para o aumento do barulho. Além disso, o pneu traseiro apresentava a lona exposta, desgaste acima do limite permitido e medidas inferiores às especificadas pelo fabricante.
Segundo a Polícia Militar, as condições do pneu comprometiam a segurança viária, colocando em risco tanto o condutor quanto os demais usuários da via.
Como as irregularidades não puderam ser corrigidas no local, a motocicleta foi recolhida ao pátio, e os autos de infração de trânsito foram lavrados. O condutor recebeu orientações da equipe policial e foi liberado no local.
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