Gato é morto com tiro de espingarda

A morte de um gato por disparos de arma de fogo terminou com a apreensão de uma espingarda e munições pela Polícia Militar em Califórnia, no Vale do Ivaí. O caso, que está sendo investigado como possível crime de maus-tratos a animal, mobilizou equipes policiais após a denúncia feita pelo tutor do felino.
Segundo as informações divulgadas, o proprietário encontrou o animal já sem vida e suspeitou que ele havia sido atingido por tiros. Durante as diligências, os policiais identificaram o imóvel de onde os disparos teriam partido e realizaram buscas no local.
Na residência, a equipe localizou uma espingarda, além de munições e outros materiais relacionados ao armamento. Todo o material foi apreendido e encaminhado à delegacia para os procedimentos cabíveis. O suspeito também foi conduzido para prestar esclarecimentos à Polícia Civil, que dará sequência às investigações.
A apuração busca confirmar se a arma apreendida foi utilizada para matar o animal e esclarecer todas as circunstâncias do caso. Se confirmada a prática de maus-tratos com resultado morte, o responsável poderá responder criminalmente conforme prevê a legislação brasileira de proteção aos animais.
.