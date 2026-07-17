Polícia Civil prende mulher que descumpria prisão domiciliar com monitoração eletrônica

Na tarde de ontem, a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, prendeu uma mulher que descumpria as condições impostas pelo Poder Judiciário para o cumprimento de prisão domiciliar com monitoração eletrônica.
A ação foi desencadeada após informações obtidas pelo setor de inteligência da instituição indicarem que a investigada, atualmente ré em processo criminal por crimes relacionados ao tráfico de drogas e associação para o tráfico, encontrava-se fora de sua residência, contrariando determinação judicial que autorizava sua saída apenas em hipóteses excepcionais previamente estabelecidas.
Durante as diligências, os policiais civis localizaram a investigada retornando de viagem intermunicipal, situação incompatível com as restrições impostas pela decisão judicial que havia substituído sua prisão preventiva pela prisão domiciliar monitorada.
A Polícia Civil do Paraná ressalta que a monitoração eletrônica constitui medida cautelar destinada a assegurar o cumprimento das determinações judiciais, sendo seu descumprimento passível de rigorosa apuração e de consequências processuais, inclusive com o restabelecimento da prisão cautelar.
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