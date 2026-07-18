Colisão envolvendo quatro veículos deixa duas pessoas mortas na região
Um grave acidente registrado na noite de sexta-feira (17) terminou de forma trágica na PR-445, na região de Londrina, no norte do Paraná. A...
Prefeitura e Cohapar acompanham andamento das obras das 75 casas do Programa Casa Fácil...
*Prefeitura e Cohapar acompanham andamento das obras das 75 casas do Programa Vida Nova em Jandaia do Sul* _Visita técnica reuniu representantes da Cohapar e...
Motocicleta com escapamento barulhento e pneus em condições irregulares é apreendida em Bom Sucesso
Uma motocicleta foi apreendida pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (17), após ser flagrada circulando com diversas irregularidades de trânsito no Centro de...
Vítima registra boletim quase dois meses após violenta agressão em São Pedro do Ivaí
Um homem procurou a Polícia Militar na manhã desta sexta-feira (17) para registrar um boletim de ocorrência sobre uma violenta agressão que, segundo ele,...
Incêndio atinge residência desocupada no Jardim Esmeralda, em Jandaia do Sul
Um incêndio mobilizou a equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul na manhã desta sexta-feira (17). A ocorrência foi registrada por volta das...
Polícia Civil prende mulher que descumpria prisão domiciliar com monitoração eletrônica
Na tarde de ontem, a Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, prendeu uma mulher que descumpria...
Acidente entre carro e ônibus é registrado no centro de Mandaguari
Um acidente de trânsito mobilizou equipes do SIATE e do SAMU na noite desta quinta-feira (16), em Mandaguari. A colisão ocorreu por volta das...
Gato é morto com tiro de espingarda
A morte de um gato por disparos de arma de fogo terminou com a apreensão de uma espingarda e munições pela Polícia Militar em...