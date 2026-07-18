Colisão envolvendo quatro veículos deixa duas pessoas mortas na região

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Foto PRE
Um grave acidente registrado na noite de sexta-feira (17) terminou de forma trágica na PR-445, na região de Londrina, no norte do Paraná. A colisão envolveu uma motocicleta e três automóveis e resultou na morte de duas pessoas que ocupavam a moto.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente aconteceu por volta das 19h30 em um trecho onde a ultrapassagem é proibida. A dinâmica preliminar aponta que a motocicleta invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente contra um Fiat Punto que seguia no sentido oposto.
Com a violência do impacto, a moto foi atingida em seguida por um GM Corsa que trafegava atrás, no mesmo sentido da motocicleta. O veículo de duas rodas acabou ficando preso sob o automóvel. Logo depois, um Fiat Argo, que vinha logo atrás, não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do Corsa, provocando um engavetamento.
As vítimas fatais são um homem, que ainda não havia sido identificado até a divulgação da ocorrência, e uma mulher de 36 anos. Ambos morreram ainda no local, antes da chegada das equipes de socorro. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.
Os condutores dos três carros, homens de 35, 49 e 50 anos, não sofreram ferimentos. Eles realizaram o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de álcool. Após os procedimentos da perícia e a regularização administrativa de um dos veículos, todos foram liberados. Já a motocicleta foi recolhida por um guincho e encaminhada ao pátio da Polícia Rodoviária.
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