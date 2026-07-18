Prefeitura e Cohapar acompanham andamento das obras das 75 casas do Programa Casa Fácil PR em Jandaia do Sul

*Prefeitura e Cohapar acompanham andamento das obras das 75 casas do Programa Vida Nova em Jandaia do Sul*

_Visita técnica reuniu representantes da Cohapar e da administração municipal para acompanhar a execução das obras e definir os próximos passos para a conclusão do empreendimento._

Na tarde da última quinta-feira, 16 de julho, o prefeito Ditão Pupio, acompanhado do vice-prefeito Inei Heckert e dos engenheiros da Prefeitura de Jandaia do Sul, João Maximiano e Mileni Guzzi, recebeu representantes da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) para uma visita técnica às obras das 75 unidades habitacionais do Programa Vida Nova. A agenda teve como objetivo acompanhar o andamento dos serviços executados no canteiro de obras, onde atualmente atuam cerca de 25 trabalhadores.

Representando a Cohapar, participaram da visita o diretor de Obras, Ademir Bier; o gerente do Departamento de Controle de Obras, Adão Hofstaetter; o coordenador regional do Escritório de Apucarana, Fernando Garcia; o engenheiro fiscal da obra, Waldemar Sarnes Netto; e a chefe do Escritório Regional da Cohapar em Apucarana, Elisângela Araújo.

Após a visita ao empreendimento, os representantes da Cohapar e da Prefeitura reuniram-se no Paço Municipal para discutir o andamento das obras e definir as próximas etapas necessárias para a conclusão do empreendimento e a entrega das moradias às famílias beneficiadas pelo Programa Vida Nova.

O Programa Vida Nova é desenvolvido por meio da parceria entre o Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Cohapar, e a Prefeitura de Jandaia do Sul. Integrante do Programa Casa Fácil Paraná, o empreendimento prevê a construção de 75 unidades habitacionais destinadas à realocação das famílias da Vila Santo Antônio.

As obras seguem dentro do cronograma previsto e representam um importante avanço na implantação do conjunto habitacional. Após a conclusão dos trabalhos, as unidades serão entregues às famílias contempladas pelo Programa Vida Nova, proporcionando moradia digna, segurança e mais qualidade de vida.

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