Acidente entre carro e ônibus é registrado no centro de Mandaguari

Um acidente de trânsito mobilizou equipes do SIATE e do SAMU na noite desta quinta-feira (16), em Mandaguari. A colisão ocorreu por volta das 23h, no cruzamento da Rua Engenheiro Alceu Cézar com a Avenida Amazonas, na região central da cidade.
De acordo com as informações apuradas, um Chevrolet Agile trafegava pela contramão da Rua Engenheiro Alceu Cézar quando avançou o cruzamento e acabou sendo atingido por um ônibus da Viação Garcia.
Com o forte impacto, o automóvel foi arremessado contra um poste.
O motorista do Agile sofreu ferimentos e precisou ser retirado do veículo pelas equipes de resgate. Após receber os primeiros atendimentos no local, ele foi encaminhado a uma unidade hospitalar. Apesar da violência da colisão, o estado de saúde da vítima não é considerado grave.
Já o condutor do ônibus não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.
A Polícia Militar esteve no local para controlar o trânsito, registrar a ocorrência e iniciar os procedimentos de investigação. As circunstâncias do acidente serão apuradas para esclarecer a dinâmica da colisão.
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