Vídeo mostra colisão entre dois caminhões em trevo da BR-376, em Apucarana

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Um acidente envolvendo dois caminhões no trevo de acesso a Novo Itacolomi, foi registrado no trevo da BR-376, em Apucarana, e o momento da colisão foi flagrado por câmeras de monitoramento. As imagens mostram o instante em que um dos veículos tenta acessar a rodovia e acaba atingindo outro caminhão que já trafegava pela pista.
Com o impacto, os dois veículos sofreram danos significativos, mas, apesar da violência da batida, não houve registro de vítimas com ferimentos graves. Equipes responsáveis pelo atendimento à ocorrência estiveram no local para sinalizar a rodovia, prestar assistência aos envolvidos e organizar o fluxo de veículos.
O acidente provocou lentidão no trânsito nas proximidades do trevo até a remoção dos caminhões e a limpeza da pista. As circunstâncias da colisão deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.
As imagens da câmera de segurança ajudam a esclarecer a dinâmica do acidente e mostram como a colisão ocorreu em poucos segundos, reforçando a importância da atenção redobrada nos acessos à rodovia.
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