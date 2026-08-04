Suspeito foge da PM, joga motocicleta contra viatura e é preso após perseguição em Kaloré

Um homem de 37 anos foi preso na tarde de segunda-feira (3), em Kaloré, após uma perseguição policial que mobilizou equipes da Polícia Militar e terminou com danos a uma viatura, resistência à prisão e encaminhamento do suspeito à Delegacia de Polícia.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento após receber informações de que o homem estaria supostamente envolvido com o tráfico de drogas na cidade, utilizando uma motocicleta Honda CG 150 Titan preta. Ao localizar o veículo, os policiais deram ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, porém o condutor desobedeceu e iniciou fuga em alta velocidade.

Durante o acompanhamento tático, o suspeito percorreu diversas ruas da área urbana de Kaloré, chegou a seguir em direção ao distrito de Jussiara por uma estrada de terra e depois retornou à cidade, passando por loteamentos e bairros residenciais. Segundo a polícia, ele realizou manobras perigosas, desviando de pedestres e outros veículos, colocando em risco a segurança de terceiros.

Ainda conforme o boletim, em várias ocasiões o motociclista simulava que iria parar, mas acelerava novamente quando a viatura se aproximava. Os policiais também relataram que o homem fazia movimentos constantes em direção aos bolsos e à cintura, levantando suspeitas de que pudesse estar tentando esconder ou descartar algum objeto.

A perseguição terminou quando o suspeito entrou em uma propriedade particular sem possibilidade de continuar a fuga com a motocicleta. Nesse momento, segundo a PM, ele lançou deliberadamente a moto contra a viatura policial na tentativa de retornar à via pública, causando danos ao para-choque dianteiro do veículo oficial.

Na sequência, o homem abandonou a motocicleta e tentou fugir a pé, pulando cercas. Durante a perseguição, caiu ao tentar transpor um obstáculo e, conforme a polícia, resistiu à prisão com chutes e tentou escapar novamente, causando uma lesão na canela de um dos policiais. Foi necessário o uso de técnicas de imobilização, força moderada e algemas para contê-lo.

Após ser detido, o suspeito afirmou que havia fugido apenas porque a motocicleta possuía débitos administrativos. No entanto, os policiais relataram que ele apresentava comportamento agitado e sinais que levantaram a suspeita de possível uso de substâncias entorpecentes.

O homem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Kaloré após alegar que estava passando mal. Na unidade de saúde, segundo a PM, ele voltou a causar tumulto, elevando o tom de voz, exigindo contato com advogado e familiares e desobedecendo às orientações da escolta, sendo novamente contido pelos policiais.

Após nova avaliação médica, o profissional de saúde constatou apenas escoriações superficiais e outras lesões compatíveis com a ocorrência. Em seguida, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à autoridade policial para os procedimentos cabíveis.

A motocicleta foi apreendida administrativamente, e as notificações de trânsito pertinentes foram lavradas. A Polícia Civil dará sequência às investigações e às medidas legais relacionadas ao caso.