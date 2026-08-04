Homem e mulher ficam feridos após agressão em Jandaia do Sul

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Um homem de 34 anos e uma mulher de 39 anos ficaram feridos após uma ocorrência de lesão corporal registrada na noite desta segunda-feira (3),  em Jandaia do Sul.
De acordo com a Polícia Militar, equipes foram acionadas após denúncias informando que um homem que utilizava tornozeleira eletrônica e uma mulher estavam em frente a uma residência pedindo socorro, alegando terem sido agredidos. Durante o deslocamento, uma nova informação indicou que as vítimas já haviam sido levadas ao Pronto Atendimento Municipal por um veículo particular.
No PAM, os policiais localizaram o homem de 34 anos, que apresentava ferimentos no supercílio direito, no lábio superior e arranhões no pescoço. Segundo o relato da vítima, ele estava em sua residência acompanhado da convivente e de um homem de 23 anos, que preparava alimentos no momento.
Ainda conforme o depoimento, os três consumiam bebidas alcoólicas quando, sem motivo aparente, o jovem de 23 anos passou a agredir o casal. O suspeito teria arremessado uma pedra, atingindo o supercílio da vítima, além de lançar uma garrafa de vidro, provocando outras lesões.
A Polícia Militar realizou diligências na residência, porém o suspeito não foi localizado.
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