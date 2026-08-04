Acidente envolvendo viatura da PM deixa três feridos

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Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um veículo de passeio foi registrado na manhã desta terça-feira (04 de agosto), na região de Imbaú, no trecho entre os municípios de Imbaú e Telêmaco Borba.
Segundo as primeiras informações obtidas pela reportagem, a colisão deixou três pessoas feridas: dois policiais militares e o motorista do outro automóvel, conhecido na região pelo apelido de “Cobrinha”, morador de Imbaú.
Os dois policiais pertencem ao 26º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Telêmaco Borba, e atuam na equipe de Operações com Cães. Eles foram encaminhados ao hospital, assim como o condutor do outro veículo. Conforme as informações preliminares, todos apresentavam estado de saúde estável.
As circunstâncias do acidente ainda não foram divulgadas oficialmente e deverão ser apuradas pelos órgãos competentes.
As informações são do Blog do Berimbau
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