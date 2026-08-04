Acidente envolvendo viatura da PM deixa três feridos
Um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um veículo de passeio foi registrado na manhã desta terça-feira (04 de agosto), na região...
Vídeo mostra colisão entre dois caminhões em trevo da BR-376, em Apucarana
Um acidente envolvendo dois caminhões no trevo de acesso a Novo Itacolomi, foi registrado no trevo da BR-376, em Apucarana, e o momento da...
Suspeito foge da PM, joga motocicleta contra viatura e é preso após perseguição em...
Um homem de 37 anos foi preso na tarde de segunda-feira (3), em Kaloré, após uma perseguição policial que mobilizou equipes da Polícia Militar...
Câmara de Cambira cassa mandato de vereador por agressão a servidor público
A Câmara Municipal de Cambira decidiu, na noite desta segunda-feira (3), cassar o mandato do vereador Carlinhos do Sete de Maio (PRD). A decisão...
Homem e mulher ficam feridos após agressão em Jandaia do Sul
Um homem de 34 anos e uma mulher de 39 anos ficaram feridos após uma ocorrência de lesão corporal registrada na noite desta segunda-feira...
Veículos colidem próximo ao estádio Hermínio Vinholi
Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira (3), em Jandaia do Sul. A colisão aconteceu na...
Prefeitura registra furto de fiação elétrica em diferentes pontos de Jandaia do Sul
A Prefeitura de Jandaia do Sul registrou, nesta segunda-feira (3), um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil após a identificação de furtos de...