Câmara de Cambira cassa mandato de vereador por agressão a servidor público

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A Câmara Municipal de Cambira decidiu, na noite desta segunda-feira (3), cassar o mandato do vereador Carlinhos do Sete de Maio (PRD). A decisão foi tomada durante sessão plenária, após a conclusão de um processo administrativo que apurou a agressão contra um servidor público municipal ocorrida durante o expediente de trabalho.
O caso teve início em abril deste ano, quando o vereador foi acusado de agredir fisicamente um funcionário da Prefeitura de Cambira no pátio do almoxarifado municipal. O episódio gerou ampla repercussão no município e levou à abertura de um processo por quebra de decoro parlamentar, além de manifestações públicas de repúdio por parte da administração municipal.
Após a análise das provas e dos depoimentos reunidos durante a tramitação do processo, a maioria dos vereadores votou pela cassação do mandato, entendendo que a conduta do parlamentar foi incompatível com o exercício da função pública. Com a decisão, Carlinhos do Sete de Maio perde o cargo de vereador na Câmara Municipal de Cambira.
Com informações do TnOnline
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