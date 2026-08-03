Veículos colidem próximo ao estádio Hermínio Vinholi

Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira (3), em Jandaia do Sul. A colisão aconteceu na Rua Clementino Puppi, nas proximidades do Estádio Hermínio Vinholi.
Com o impacto, uma adolescente, de 15 anos, precisou ser encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica. De acordo com as informações apuradas, a vítima sofreu apenas ferimentos leves.
Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul foram acionadas e prestaram atendimento no local da ocorrência, realizando os primeiros socorros e encaminhando a adolescente ao hospital.
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