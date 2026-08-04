Terça Verde

Veículos colidem próximo ao estádio Hermínio Vinholi
Um acidente de trânsito envolvendo dois carros foi registrado no fim da tarde desta segunda-feira (3), em Jandaia do Sul. A colisão aconteceu na...
Prefeitura registra furto de fiação elétrica em diferentes pontos de Jandaia do Sul
A Prefeitura de Jandaia do Sul registrou, nesta segunda-feira (3), um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil após a identificação de furtos de...
Policial morre após passar mal no 10º Batalhão em Apucarana
A Polícia Militar e a comunidade de Apucarana estão de luto pela morte do cabo Fred, policial militar que faleceu após sofrer um infarto....
Morador de Mandaguari morre em grave acidente na PR-444
Um grave acidente registrado na noite de domingo (2) na PR-444, em Mandaguari, terminou com a morte de um morador da cidade. A vítima...
Homem é preso após ameaçar matar filho e esposa em Bom Sucesso
Um homem de 40 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (3) após ameaçar de morte o próprio filho e a esposa durante um...
ROTAM utiliza munição de impacto controlado para conter mulher em Kaloré
Uma mulher foi contida por uma equipe da ROTAM na noite deste domingo (2), durante o policiamento do evento em comemoração aos 65 anos...
Motocicleta com alto ruído chama atenção da PM e é autuada por irregularidades
Um motociclista de 23 anos foi autuado pela Polícia Militar na noite deste domingo (2) por infrações de trânsito durante uma abordagem realizada na...