Prefeitura registra furto de fiação elétrica em diferentes pontos de Jandaia do Sul

A Prefeitura de Jandaia do Sul registrou, nesta segunda-feira (3), um Boletim de Ocorrência junto à Polícia Civil após a identificação de furtos de fiação elétrica em diferentes pontos do município.
Segundo o registro, os crimes ocorreram entre os dias 31 de julho e 3 de agosto, atingindo espaços públicos municipais. Foram furtados aproximadamente 1.150 metros de cabos elétricos, de diferentes espessuras.
Entre os locais estão o Campo Society Municipal, na Rua Pirapó; o Campo Society do Jardim Universitário, na Rua Antonio Santos Neto; uma praça na Rua Giacomo Segantini; uma praça nas proximidades do Hospital Regional, na Avenida Tancredo Neves; e a pista de caminhada no trajeto para o Jardim das Flores.
A Prefeitura comunicou os fatos à Polícia Civil para que sejam tomadas as providências necessárias. Até o momento, não há indícios de autoria dos furtos.
Os atos de vandalismo e furto, além do prejuízo aos cofres públicos, comprometem a estrutura e o funcionamento de espaços utilizados diariamente pela população.
.