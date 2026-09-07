(Vídeo) Desfile da independência em Jandaia do Sul

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Jandaia do Sul realizou, nesta segunda-feira (7), o tradicional Desfile Cívico em comemoração à Independência do Brasil. A programação reuniu a comunidade na Avenida Getúlio Vargas e contou com a participação de CMEIs, escolas municipais e estaduais, associações, clubes de serviço e forças de segurança, que desfilaram em celebração à data histórica.
Promovido pela Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação, o desfile marcou o encerramento das atividades da Semana da Pátria no município. Crianças, estudantes, profissionais da educação e representantes de diferentes instituições participaram da programação, acompanhada por famílias e moradores ao longo da avenida.
O Desfile Cívico representa um importante momento de valorização da cidadania, da história e dos símbolos nacionais, além de promover a integração entre escolas, instituições, entidades e a população. Mais do que celebrar a Independência do Brasil, a programação contribui para aproximar as novas gerações dos valores de respeito, participação, responsabilidade e pertencimento à comunidade.
O vice-prefeito Inei Heckert destacou a participação das instituições e da população durante a programação. “O Desfile de 7 de Setembro é uma tradição importante para Jandaia do Sul e um momento que reúne nossa comunidade em torno da cidadania e do respeito à nossa história. É muito gratificante ver nossas crianças, jovens, escolas, entidades e forças de segurança participando. Agradecemos a todos que trabalharam na organização e também à população que veio prestigiar esse momento tão especial”, afirmou.
Homenagens reconhecem dedicação à música e à tradição das fanfarras
Durante a programação também foram realizadas homenagens a duas pessoas que contribuíram para a história musical e cultural do município. O maestro Paulo Márcio Salvador recebeu reconhecimento pelos anos de dedicação, compromisso e amor à música, à educação e à comunidade à frente da Fanfarra. Sua atuação como regente contribuiu para inspirar gerações, despertar talentos, incentivar a disciplina e fortalecer os vínculos de união e pertencimento entre os participantes.
Também foi homenageado José Roberto Viana, o “Laborão”, que celebrou a marca de seu 50º desfile, em uma trajetória construída ao longo de décadas. A homenagem ganhou significado especial por acontecer em Jandaia do Sul, município onde sua história com os desfiles começou. Como integrante e instrutor, Laborão contribuiu para a formação de gerações e para a preservação da tradição das fanfarras, deixando sua participação registrada na história cultural da comunidade.
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