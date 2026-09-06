Mulher perde R$ 4,5 mil após golpista se passar por filho em Jandaia do Sul

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Uma mulher de 57 anos foi vítima de um golpe que resultou em um prejuízo de R$ 4,5 mil em Jandaia do Sul. O caso foi registrado pela Polícia Militar na manhã deste sábado (5), na Rua dos Patriotas, na região central da cidade.
Segundo o relato da vítima, o golpe começou no dia 3 de setembro, quando um indivíduo desconhecido entrou em contato com ela por meio de um aplicativo de mensagens, passando-se por seu filho.
Durante a conversa, o golpista solicitou que a mulher realizasse o pagamento de dois boletos bancários. Acreditando estar ajudando o filho, a vítima atendeu ao pedido e efetuou os pagamentos em uma agência lotérica. Os valores somavam R$ 4.500.
Posteriormente, a mulher percebeu que havia sido enganada ao verificar que os boletos pagos haviam sido emitidos em favor de terceiros.
A Polícia Militar foi acionada e registrou o boletim de ocorrência. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais e os prazos para eventual representação criminal junto à Polícia Judiciária.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.
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