Caminhão carregado com frutas tomba na BR-376 e deixa motorista ferido em Apucarana

Um motorista de 36 anos ficou ferido após o caminhão que conduzia, carregado com frutas, tombar na manhã deste domingo (6), na BR-376, em Apucarana. O acidente aconteceu na via de acesso ao Distrito do Pirapó.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da concessionária Motiva foram acionadas para atender a ocorrência. Inicialmente, havia a informação de que o motorista estaria preso às ferragens. No entanto, quando os socorristas chegaram ao local, constataram que ele já havia sido retirado do veículo por pessoas que passavam pela rodovia. O homem foi imobilizado e encaminhado pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital da Providência, em Apucarana.